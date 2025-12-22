TCL NXTPAPER 60 Ultra è lo smartphone de fa DETOX digitale, unico (-24%)

Uno smartphone unico nel suo genere. Non solo bello e moderno, ma anche potente e dotato di una tecnologia che nessun altro utilizza (su telefonino). TCL NXTPAPER 60 Ultra è un prodotto eccezionale che ti regala quel detox dall’era digitale di cui sei in cerca. Stanco degli occhi che bruciano e della vista sfasata a fine giornata? Sfrutta questo prodotto e soddisfa ogni tua esigenza. Con lo sconto del 24% su Amazon, ora è tuo a soli 419 euro. Compralo subito in sconto.

TCL NXTPAPER 60 Ultra è uno smartphone che in mano regala un’esperienza tutta rivoluzionata. Non solo è sottile, bellissimo e realizzato con materiali premium ma il suo display è completamente ridisegnato. Invece di montare uno dei classici pannelli che ti tramortiscono con colori intensi e vividità sopra le righe, questo smartphone sfrutta la tecnologia utilizzata dagli eReader e cambia le carte in gioco. Infatti, lo schermo è dotato di tecnologia NXTPAPER 4.0 che simula l’effetto carta, rende i colori sempre intensi ma adatti alla visione per lunghe ore. Inutile precisare che se leggi tanto, anche per questo scopo è un toccasana. Con pannello immersivo da 7,2 pollici è grande e perfetto per non privarti di alcun dettaglio, non solo: la sua risoluzione Full HD lo rende prezioso e di alta qualità.

Tra le mani ti offre di tutto e di più perché ha come sistema operativo Android e con il Google Play Store scarichi la qualunque app. Insomma, è uno smartphone top di gamma con un’aggiunta che lo rende unico nel suo genere. Non viene lasciato niente al caso con tanto di memoria da 512 GB per dire addio ai problemi di scarsità e un comparto fotografico professionale. Nello specifico, ci sono fotocamere da 50 MP con doppio OIS e zoom ottico 3X per immortalare ogni ricordo come un vero professionista del settore. E se tutto questo non basta, lo smartphone:

naviga in 5G;

ha una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W;

con ricarica rapida da 33W; è dotato di AI avanzata;

Include al suo interno lo stilo e la cover flip.

Non sprecare un secondo in più e metti in tasca il detox digitale in formato smartphone. Compra il tuo TCL NXTPAPER 60 Ultra a soli419 euro su Amazon con lo sconto del 24%.