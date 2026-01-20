BRAVIA passa a TCL: svolta storica per le TV Sony

È arrivata a sorpresa l’ufficializzazione della stretta di mano tra Sony e TCL: il colosso giapponese annuncia l’intenzione di voler cedere il controllo del brand BRAVIA alla società cinese. Vale a dire che il business legato alle TV passerà di mano, come risultato di quella che è definita una partnership strategica nel campo dell’intrattenimento domestico .

TCL ha comprato le TV BRAVIA di Sony

Per essere ancora più specifici, il memorandum d’intesa firmato stabilisce la creazione di una joint venture che controllerà il business di Sony legato all’home entertainment. TCL ne deterrà il 51% e Sony il restante 49%. La neonata realtà sarà operativa a livello globale, occupandosi di ogni fase: dallo sviluppo del prodotto all’assemblaggio, fino alla vendita, alla distribuzione e all’assistenza offerta ai clienti.

Oltre ai televisori, l’iniziativa interessa anche i dispositivi audio. L’obiettivo comune è quello di arrivare alla stipula di accordi vincolanti e definitivi in tempi piuttosto brevi, entro fine marzo. In seguito, dopo il necessario via libera da parte delle autorità, la nuova compagnia dovrebbe iniziare i lavori nel giro di un anno, a partire dall’aprile 2027.

Una svolta a suo modo storica

Per certi versi, si tratta di una svolta storica nel mercato TV. I modelli Sony hanno rappresentato a lungo un punto di riferimento, legati a doppio filo al concetto di alta qualità giapponese.

Dal canto suo, TCL ha fatto registrare una forte in termini di market share negli ultimi anni, arrivando (insieme ad altre realtà come Hisense) la leadership di Samsung e LG, puntando su una strategia basata su prezzi aggressivi e sulla dotazione di un comparto software in grado di soddisfare i più esigenti in termini di supporto nativo per l’accesso alle piattaforme.