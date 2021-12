Se Teams su Android impedisce di chiamare il 911

La complessità degli smartphone odierni è tale da averli resi dispositivi con caratteristiche e potenza di calcolo simili a quelle di un computer tradizionale, ma da tenere in tasca. Al tempo stesso, porta potenzialmente con sé problemi che arrivano talvolta a inficiare quella che è sempre stata la loro funzione originale e più importante: effettuare una semplice telefonata. Ecco allora che qualcuno si è trovato impossibilitato a chiamare il 911 per colpa di un'applicazione. E in una situazione di emergenza può diventare un problema enorme, facendo letteralmente la differenza tra la vita e la morte.

Il bug che non fa comporre il 911: arriva il fix

L'anomalia è stata portata alla luce da un utente su Reddit, in possesso di un Pixel 3, con un post condiviso la scorsa settimana. Nei giorni successivi, Google ha preso in carico la segnalazione e condotto le proprie analisi, arrivando a scoprire che il bug si verifica su modelli con sistema operativo Android (versione 10 o successive) ed è innescato dall'app di Teams, se installata senza eseguire il login al proprio account Microsoft.

La buona notizia è che sta per arrivare il fix, confezionato in collaborazione dalle due software house: debutterà sia sotto forma di aggiornamento per l'applicazione sia come update del sistema operativo, quest'ultimo rilasciato nei primi giorni del 2022. Riportiamo di seguito in forma tradotta il racconto della disavventura, verificatasi nel tentativo di allertare i soccorsi per un presunto infarto.

Il mio telefono si è immediatamente bloccato dopo uno squillo e non sono stato in grado di far nulla se non scorrere tra le applicazioni, con la chiamata di emergenza attiva in background. Questo è quanto, mentre il telefono mi ha avvisato di aver inviato la mia posizione al servizio di emergenza. Non ho potuto comunicare alla persona all'altro capo in quale appartamento mi trovavo, né il motivo dell'emergenza, non potendo parlare con l'operatore.

Per fortuna, l'utente ha potuto effettuare un'altra chiamata da linea fissa, allertando così il personale e fornendo le indicazioni necessarie. Il problema si è verificato più volte sullo Pixel 3, ma sembra interessare anche altri modelli basati su Android.