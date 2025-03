TeamSystem: l'e-commerce chiavi in mano personalizzabile e sicuro

Le previsioni per il 2025 indicano un’ulteriore espansione del giro d’affari dell’e-commerce che sarà trainata da fattori come l’automazione, l’AI e l’omnicanalità. Tutto ciò accade in un contesto in cui i consumatori richiedono esperienze d’acquisto sempre più personalizzate. Con i merchant che devono integrare nei propri store online strumenti avanzati per la gestione di ordini, pagamenti e logistica.

È quanto emerge dal report “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online” di TeamSystem. Un’analisi che restituisce una panoramica accurata di quelle che saranno le tendenze in grado di guidare abitudini di consumo e strategie di vendita nel corso dei prossimi mesi ed anni.

Lo studio sottolinea che elementi come l’omnicanalità, la personalizzazione della shopping experience, l’integrazione con i sistemi di pagamento e i moderni strumenti per l’acquisto, come i dispositivi mobile, sono oggi più che mai in grado di assicurare un vantaggio competitivo a chi vende prodotti e servizi online. Per ottenere tale obbiettivo è però necessario poter contare su un partner in grado di semplificare lo sviluppo degli store e fornire tutte le funzionalità indispensabili per massimizzare le conversioni in un settore in continuo mutamento.

Come orientare la propria scelta? Per rispondere a questa domanda è possibile fare riferimento ad una soluzione chiavi in mano come TeamSystem Commerce, Una piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) appositamente concepita per l’avvio e la gestione di uno e-commerce in tutti i suoi aspetti. La nostra analisi, quindi, non può che iniziare dagli strumenti per la personalizzazione di uno store.

Personalizzazione grafica di un e-commerce con TeamSystem Commerce

Il report di cui abbiamo anticipato alcune conclusioni indica nell’ottimizzazione della user experience un fattore chiave per il successo di un negozio di commercio elettronico. Per questa ragione TeamSystem Commerce offre una dashboard fortemente improntata alla personalizzazione grafica con cui favorire la riconoscibilità di un brand. Tali strumenti non si limitano alla possibilità di caricare un logo e alcuni riferimenti aziendali su un sito web. Forniscono infatti un controllo totale sul tema utilizzato.

La piattaforma presenta un tema di base, completo di shopping cart, motore di ricerca interno e pagine per gli account utente. Esso può essere facilmente personalizzato sia attraverso un’interfaccia visuale che mettendo mano direttamente al codice HTML e CSS del sito internet.

Gli strumenti per la personalizzazione visuale comprendono tutte le funzionalità necessarie per modificare header e footer. Si possono poi inserire contenuti SEO friendly, aggiungere prodotti in vetrina, inserire immagini, caricare file e includere nuove sezioni dedicate ad esempio a video, moduli di contatto, form per le newsletter, slider di immagini, mappe di Google, blog post e molto altro. Il tutto con la possibilità di visualizzare in qualsiasi momento gli effetti degli aggiornamenti effettuati tramite un’anteprima.

L’editor di codice integrato è invece uno strumento configurabile dedicato agli sviluppatori che desiderano operare direttamente sui sorgenti dei singoli file che compongono il tema. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti sul funzionamento di questo strumento è possibile consultare l’apposita guida fornita agli utilizzatori.

Un approccio nativo al mobile commerce

Scorrendo la dashboard non si può non notare l’opportunità di tradurre il tema in uso. Ciò è possibile aggiungendo in qualunque momento una nuova lingua per facilitare l’espansione dello store nei mercati internazionali. Nel caso in cui si sia alla ricerca di temi alternativi, TeamSystem Commerce mette a disposizione anche un Theme Store suddiviso in categorie per semplificare la scelta ed è inoltre possibile caricare direttamente il proprio tema.

Il report di TeamSystem evidenzia come il mobile shopping, affermatosi in modo sempre più evidente nel corso degli ultimi anni, sia destinato a dominare il mercato dell’e-commerce anche nel corso del 2025. Un numero sempre più elevato di consumatori preferisce infatti effettuare i propri acquisti tramite dispositivi mobile. A conferma di ciò, basterebbe citare il dato secondo cui l’80% di coloro che posseggono uno smartphone lo ha utilizzato per acquistare almeno un prodotto o un servizio online nell’arco di sei mesi.

Entro l’anno corrente ben il 75% di tutte le vendite operate tramite store virtuali verrà eseguito attraverso il mobile commerce. Non a caso TeamSystem Commerce offre unicamente temi nativamente responsive in gradi di adattarsi a qualsiasi display. Compresi gli schermi degli smartphone.

Gli strumenti di TeamSystem Commerce per la gestione di uno store online

Con TeamSystem Commerce il merchant (o chi per lui) ha sempre la possibilità di creare nuove pagine, gestire le voci di menu e pubblicare nuovi post nel blog dello store. Nello stesso modo si possono inserire nuove schede prodotto in catalogo, distribuirle in categorie differenti e amministrare l’anagrafica clienti (esportabile in formato CSV), anche suddividendo questi ultimi in gruppi.

Particolarmente interessante è poi l’opportunità di gestire i canali di vendita scegliendo tra Facebook, eBay e Amazon. O estendendo le alternative disponibili tramite un Apps Market con cui scegliere le migliori applicazioni da integrare nel proprio e-commerce. Come sottolineato nel report citato nel corso di questa analisi, la multicanalità e l’integrazione sono dei requisiti indispensabili per la competitività in un settore dinamico come quello del commercio elettronico.

Ordini, prodotti e vendite sono sempre tracciabili grazie ad un’apposita reportistica. Così come lo sono anche le recensioni che vengono condivise dagli utenti. Non manca poi l’integrazione con Google Analytics per visualizzare statistiche su visite e traffico. Quest’ultimo può essere poi massimizzato tramite appositi strumenti per la SEO. Con la possibilità di generare una Sitemap in base ai propri criteri, curare metatag e keyword per ogni singola pagina e definire regole di riscrittura delle URL. Si ha persino escludere alcune risorse dall’azione dei crawler dei motori di ricerca tramite file robots.txt .

Sicurezza per utenti e merchant

Il report di TeamSystem sui trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online sottolinea più volte quanto la multicanalità sia divenuto un requisito indispensabile per il successo di un e-commerce. I consumatori premiano la possibilità di effettuare acquisti senza limiti fisici o di piattaforma. Lo fanno però solo a condizione che queste ultime garantiscano elevati livelli di sicurezza. Lo stesso discorso vale per i merchant che desiderano poter operare anche online evitando i rischi e le minacce della rete.

TeamSystem Commerce permette di gestire qualsiasi aspetto di un uno store online. Dal tema grafico alla localizzazione, dalla tassazione alla fatturazione, dalle spedizioni ai pagamenti. Ma offre anche un sistema di gestione dei permessi con cui stabilire chi può accedere ad un negozio e con quali prerogative.

La piattaforma, sempre aggiornata e sviluppata per risiedere contemporaneamente su più datacenter, integra poi uno strumento di analisi dei rischi sempre attivo che segnala gli ordini potenzialmente fraudolenti e riduce il rischio di frodi. Un team dedicato di esperti si occupa di eseguire controlli di sicurezza costanti e, aspetto non secondario, TeamSystem è una realtà italiana perfettamente allineata con le normative vigenti in tema di e-commerce e trattamento dei dati nel nostro Paese e in ambito europeo.

Conclusioni

Il report “E-commerce 2025: i trend che stanno ridisegnando il futuro del commercio online” indica in AI, automazione, esperienze immersive, pagamenti digitali, mobile e social commerce, ottimizzazione della shopping experience e multicanalità alcune delle chiavi per il successo di un’attività di e-commerce. Per l’affermazione del proprio store online diventa quindi indispensabile poter far affidamento su una piattaforma ominicanale, sicura e improntata alla personalizzazione come quella offerta da TeamSystem Commerce. Una soluzione SaaS che consente di pubblicare il proprio catalogo online in pochi click e offre l’integrazione nativa con marketplace e social media.

