Novità per TeamViewer: un'iniezione di intelligenza artificiale

Session Insights e Analytics sono le due novità annunciate da TeamViewer e basate sull’intelligenza artificiale, pensate per aumentare l’efficienza e semplificare le operazioni . Si tratta di funzionalità inedite, che automatizzano la produzione della documentazione relativa alle sessioni di assistenza remota e offrono un’analisi utile per velocizzare i passaggi di verifica.

TeamViewer, novità in salsa AI: Session Insights e Analytics

L’obiettivo dichiarato è quello di permettere agli addetti ai lavori di approcciare le problematiche in modo rapido, sviluppando maggiori competenze e migliorando la soddisfazione dei clienti finali.

Nell’occasione, la società ha pubblicato i risultati di una ricerca intitolata Opportunity Report, condotta coinvolgendo i responsabili IT, OT e dei business, valutando così l’attuale approccio nei confronti dell’AI. Ne è risultato che il 75% degli intervistati la considera essenziale per aumentare l’efficienza aziendale. Poi, si avverte la crescente necessità di soluzioni per l’automazione (come i Session Insights, appunto). In prospettiva, si ritiene che la tecnologia possa avere un impatto positivo sui ricavi già entro il 2025, portando a una crescita media stimata nel 211%.

Riportiamo di seguito le parole di Mei Dent, CPTO di TeamViewer, incluse nel comunicato stampa giunto in redazione: sottolineano come l’intelligenza artificiale sia sempre più presente nei processi produttivi e decisionali delle aziende.

L’adozione dell’AI sta crescendo rapidamente, poiché le aziende ne riconoscono sempre più i vantaggi tangibili per la produttività e la semplificazione delle procedure. La nostra ricerca rivela che il 79% dei decision-maker utilizzano l’AI almeno una volta alla settimana, con un notevole incremento rispetto al 52% dello scorso anno. Grazie alle nuove funzionalità Session Insights di TeamViewer, basate sull’AI, le organizzazioni possono prendere decisioni più informate e ottimizzare i processi, rispettando al contempo i più elevati standard di sicurezza e di privacy dei dati. Applichiamo rigorose pratiche di crittografia per proteggere i dati dei clienti, assicurando un’elaborazione sicura e fornendo al contempo agli amministratori il controllo per applicare le policy aziendali e tenere gli utenti informati in ogni fase del processo.

La stesura dei report, in particolare, è un’attività di fondamentale importanza, ma che di norma implica standard rigorosi e sfidanti. Automatizzarla, ricorrendo alla semplificazione abilitata dall’AI, permette di acquisire e condividere in modo efficace le competenze di tutti, aumentando la produttività complessiva e permettendo di ampliare le proprie capacità, anche con risorse umane limitate . Si rendono così più veloci la risoluzione dei problemi e i passaggi di consegne, aumentando la soddisfazione dei clienti.