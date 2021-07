TeamViewer con il Manchester United: sulla maglia dei Red Devils

Nella prossima stagione, il Manchester United scenderà in campo con una divisa sulla quale spiccherà TeamViewer come main sponsor. La conferma è giunta con la presentazione del nuovo home kit firmato da Adidas. A indossare la maglia saranno le formazioni maschili, femminili e dell'Accademia del club inglese.

Si tratta di una partnership quinquennale che prevede, tra le altre cose, l'implementazione di alcune delle tecnologie sviluppate da TeamViewer nelle modalità di interazione tra la squadra e i suoi tifosi, anche offrendo un accesso in realtà aumentata all'Old Trafford. Di recente è stata annunciata la stretta di mano con Malwarebytes sul fronte della sicurezza. Queste le parole di Oliver Steil, CEO della società.

Siamo molto entusiasti di vedere il nostro brand sulla maglia sportiva più iconica a livello globale. La partnership con il Manchester United è un pilastro fondamentale che aiuta ulteriormente a percepire TeamViewer come un brand tecnologico globale. Supporteremo il club nel suo impegno verso la digitalizzazione e mostreremo i risultati ottenuti a tutti i nostri utenti e clienti in tutto il mondo. Questa partnership, rafforzerà l'ampia offerta del nostro portafoglio di soluzioni e renderà visibile il nostro impegno nel supportare la realizzazione di un mondo migliore. Non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione e di vedere la squadra in azione con la nuova maglia nel leggendario Teatro dei Sogni.