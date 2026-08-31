Tech per tutti i giorni: le migliori offerte su Amazon

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Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C a soli 199 euro anche tasso zero

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3″ con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero a soli 899 euro anche tasso zero

Apple Watch SE 3 GPS, Cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia – S/M a soli 229 euro anche tasso zero

Bose QuietComfort Ultra (2ª Gen) cuffie wireless over-ear con Bluetooth, audio spaziale, cancellazione del rumore, microfono, durata della batteria fino a 30 ore, nero a soli 379,95 euro anche tasso zero

Sony WH-CH720N | Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Connessione Multipoint, Fino a 35 ore di durata della batteria e Ricarica Rapida – Nero a soli 64,49 euro anche tasso zero