 Tech Week Amazon: questa dashcam 2.5K è a soli 26,99 euro
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Tech Week Amazon: questa dashcam 2.5K è a soli 26,99 euro

È online nella Tech Week di Amazon una super offerta sulla dashcam per auto iZEEKER iD240: è in doppio sconto, devi solo attivare il coupon.
Tech Week Amazon: questa dashcam 2.5K è a soli 26,99 euro
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È online nella Tech Week di Amazon una super offerta sulla dashcam per auto iZEEKER iD240: è in doppio sconto, devi solo attivare il coupon.

Ti segnaliamo il doppuo sconto su Amazon che vede protagonista iZEEKER iD240 durante l’evento Tech Week che ha preso il via oggi. È la dashcam per auto con sensore 2.5K e tante funzionalità che ti aiuterà a registrare tutto ciò che accade sulla strada mentre guidi e anche quando il veicolo è parcheggiato, se necessario.

Compra la dashcam in doppio sconto

iZEEKER iD240 è in doppio sconto per la Tech Week

È dotata di connettività Wi-Fi per il collegamento senza cavi a un’app su smartphone, slot per microSD (la scheda di memoria non è inclusa), acquisizione dei video in loop, sensore per rilevare gli urti e attivarsi, monitoraggio del parcheggio, avviso vocale e visione notturna. Nella confezione sono presenti il cuscinetto adesivo e le pellicole elettrostatiche per il montaggi nell’abitacolo, il caricabatteria da auto USB-C e il manuale utente. Scopri di più nella pagina dell’e-commerce dedicata al prodotto.

La dashcam per auto iZEEKER iD240

Da listino costerebbe 37,99 euro, ma c’è un doppio sconto che porta la dashcam per auto iZEEKER iD240 al prezzo finale di soli 26,99 euro. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per la seconda c’è un coupon da attivare. La disponibilità è immediata con la consegna prevista entro pochi giorni direttamente a casa tua.

iZEEKER 2.5K Dash Cam Auto WiFi Dash Camera, Mini Telecamera Auto 1440P Dashcam Anteriore con App, Visione Notturna, WDR, G-Sensor, Registrazione in Loop, Monitor di Parcheggio

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In occasione della Tech Week, Amazon ha lanciato un evento speciale realizzato insieme a Razer. L’iniziativa sarà disponibile fino al 28 aprile e raccoglie tante occasioni da non perdere nella pagina dedicata: visitala per scoprire una selezione di promozioni su gaming, smart home, elettronica e informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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