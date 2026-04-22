Tech Week Amazon: questa dashcam 2.5K è a soli 26,99 euro

Ti segnaliamo il doppuo sconto su Amazon che vede protagonista iZEEKER iD240 durante l’evento Tech Week che ha preso il via oggi. È la dashcam per auto con sensore 2.5K e tante funzionalità che ti aiuterà a registrare tutto ciò che accade sulla strada mentre guidi e anche quando il veicolo è parcheggiato, se necessario.

iZEEKER iD240 è in doppio sconto per la Tech Week

È dotata di connettività Wi-Fi per il collegamento senza cavi a un’app su smartphone, slot per microSD (la scheda di memoria non è inclusa), acquisizione dei video in loop, sensore per rilevare gli urti e attivarsi, monitoraggio del parcheggio, avviso vocale e visione notturna. Nella confezione sono presenti il cuscinetto adesivo e le pellicole elettrostatiche per il montaggi nell’abitacolo, il caricabatteria da auto USB-C e il manuale utente. Scopri di più nella pagina dell’e-commerce dedicata al prodotto.

Da listino costerebbe 37,99 euro, ma c’è un doppio sconto che porta la dashcam per auto iZEEKER iD240 al prezzo finale di soli 26,99 euro. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per la seconda c’è un coupon da attivare. La disponibilità è immediata con la consegna prevista entro pochi giorni direttamente a casa tua.

In occasione della Tech Week, Amazon ha lanciato un evento speciale realizzato insieme a Razer. L’iniziativa sarà disponibile fino al 28 aprile e raccoglie tante occasioni da non perdere nella pagina dedicata: visitala per scoprire una selezione di promozioni su gaming, smart home, elettronica e informatica.