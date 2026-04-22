Tech Week: c'è anche il nuovo compressore d'aria Xiaomi in sconto

Migliorato rispetto al già ottimo modello precedente, Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro è proposto oggi su Amazon con uno sconto molto interessante per la Tech Week, evento che ha appena preso il via. È l’evoluzione del compressore d’aria portatile per eccellenza, da avere sempre a portata di mano per ogni evenienza. I clienti dell’e-commerce che lo hanno già provato assegnano un voto medio pari a 4,7 stelle su 5 nelle centinaia di recensioni pubblicate.

Lo sconto che aspettavi sul compressore Xiaomi

Integra dei cilindri pressofusi in lega ad alta precisione da 27 mm per un rapido gonfiaggio degli pneumatici (fino a 16 con una sola ricaricA), emettendo un potente flusso d’aria. Una volta raggiunta la pressione corretta si ferma da solo, supporta diverse modalità preimpostate (auto, bici, moto, palloni ecc.), c’è una torcia LED che illumina o lampeggia all’occorrenza e nella confezione sono inclusi diversi accessori e adattatori. Nella descrizione completa trovi tutti gli altri dettagli sulle sue caratteristiche.

Da listino sul sito ufficiale Xiaomi costerebbe 62,99 euro, ma con lo sconto di oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 47,97 euro. Non c’è bisogno di coupon o codici, la riduzione della spesa è automatica. Il compressore d’aria portatile Portable Electric Air Compressor 2 Pro è un must have. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratis.

Fino a martedì 28 aprile, Amazon proporrà la Tech Week in collaborazione con il marchio Razer. È un evento speciale dedicato proprio alla tecnologia, ormai una tradizione in questo periodo dell’anno, con numerose offerte che spaziano tra gaming, informatica, elettronica e dispositivi per la smart home.