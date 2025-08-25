 Teclast ArtPad Pro: il nuovo tablet per creativi è ufficiale
Teclast ha annunciato il tablet ArtPad Pro, inaugurando una nuova serie di dispositivi dedicata ai creator.
Teclast ha annunciato il tablet ArtPad Pro, inaugurando una nuova serie di dispositivi dedicata ai creator.

Teclast lancia una nuova proposta ambiziosa nel settore dei tablet Android: ArtPad Pro, il primo modello della nuova “Art Series” che fonde design elegante, componenti hardware potenti e un’esperienza d’uso pensata su misura per l’espressione artistica. A detta del produttore, non si tratta semplicemente di un tablet, ma di una vera e propria piattaforma creativa mobile, progettata per liberare il potenziale di chi disegna, scrive, insegna o crea.

Pensato per chi cerca uno strumento versatile e performante, ArtPad Pro si presenta con una combinazione di display ottimizzato per la resa cromatica, interfacce intuitive e accessori professionali come la T-Pen a 4096 livelli di pressione, elementi che promettono di ridefinire gli standard nel segmento dei tablet dedicati alla produttività creativa.

Hardware potente e schermo pensato per l’arte

Alla base del Teclast ArtPad Pro troviamo una piattaforma hardware ben bilanciata: il processore MediaTek G99 garantisce buone prestazioni su tutta la linea, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, con spazio sufficiente per gestire documenti, schizzi, app e progetti multimediali anche di grandi dimensioni.

Ma è il display a fare davvero la differenza: una ampia diagonale da 12,7 pollici con rapporto 4:3 ottimizzato per offrire un’area visiva superiore del 20% rispetto ai classici display 16:9. Questa scelta permette non solo una maggiore superficie per il disegno, ma anche una visualizzazione più naturale di pagine, documenti e sketch. Il pannello beneficia inoltre della tecnologia Art Vision Color Optimization, sviluppata da Teclast per garantire una riproduzione fedele dei colori, riducendo affaticamento visivo e aumentando la precisione.

Lo chassis ha uno spessore ridotto a soli 7 mm e cornici uniformi che esaltano il design minimale e professionale del prodotto. A completare l’esperienza visiva troviamo un sistema audio potenziato: il Symphony Hyper-Audio, che combina una camera acustica da 9cc con altoparlanti a 13 magneti, in grado di offrire bassi profondi e una resa sonora chiara e dettagliata, perfetta sia per momenti di intrattenimento che per le videoconferenze creative.

La batteria è un altro punto di forza: 10.000 mAh di capacità con supporto alla ricarica rapida da 30W, per una giornata intera di lavoro o studio, con tempi di ricarica completi inferiori a 2 ore. Presenti anche due fotocamere, da 13 MP sul retro e 8 MP sul fronte, sufficienti per le esigenze di videochiamate e documentazione.

Funzioni intelligenti e strumenti per la creatività digitale

L’ecosistema del Teclast ArtPad Pro non si limita all’hardware, ma punta su funzionalità intelligenti e interfacce personalizzabili. A cominciare dalla nuova T-Pen, una penna digitale con 4096 livelli di pressione e refresh rate a 60Hz, una specifica rara nel settore dei tablet creativi. Il risultato è una scrittura fluida e reattiva, capace di distinguere con precisione tra un tratto leggero e una pressione più intensa, offrendo un’esperienza naturale e simile a quella su carta.

La penna è integrata con l’app Art Note, sviluppata da Teclast per la gestione e creazione di progetti grafici, schizzi, annotazioni e appunti. Un’app pensata per sfruttare al massimo il potenziale del dispositivo in ambito artistico e didattico.

L’interfaccia Art Space, invece, introduce una nuova UI ispirata ai flussi di lavoro dei creativi. Offre modalità dedicate come:

  • Ink Mode per la lettura e l’annotazione,

  • Pastel Mode con colori tenui per sessioni rilassate o creative,

  • Standard Mode per un utilizzo più tradizionale e produttivo.

A queste si aggiungono feature pensate per migliorare l’interazione utente: il Quick Sidebar, attivabile con un semplice swipe dal bordo, consente il passaggio rapido tra app e strumenti, mentre la Smart Button – fisica e personalizzabile – permette di associare comandi rapidi tramite tap singolo, doppio o prolungato. Il Virtual Button, invece, consente il controllo da qualsiasi parte dello schermo, eliminando la necessità di allungarsi per interagire con l’interfaccia.

Tra gli accessori inclusi, spicca il case magnetico rotabile a 360°, che trasforma il tablet in un vero supporto da tavolo o da scrivania, con angolazioni regolabili e protezione per lo schermo. Il display è inoltre ottimizzato per la scrittura “paper-like”, con una texture leggermente ruvida per simulare la sensazione della carta.

Prezzo e disponibilità

Teclast ArtPad Pro si rivolge a un pubblico ampio ma ben definito: artisti, designer, illustratori, studenti, docenti e professionisti del mondo business, alla ricerca di un dispositivo che sappia adattarsi a esigenze ibride tra produttività, creatività e intrattenimento.

Il prezzo di lancio è di 219,99€, in promozione fino a fine agosto, applicando il coupon PFJS435D su Amazon.

Pubblicato il 25 ago 2025

