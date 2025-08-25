Teclast ArtPad Pro: il nuovo tablet per creativi è ufficiale

Teclast lancia una nuova proposta ambiziosa nel settore dei tablet Android: ArtPad Pro, il primo modello della nuova “Art Series” che fonde design elegante, componenti hardware potenti e un’esperienza d’uso pensata su misura per l’espressione artistica. A detta del produttore, non si tratta semplicemente di un tablet, ma di una vera e propria piattaforma creativa mobile, progettata per liberare il potenziale di chi disegna, scrive, insegna o crea.

Pensato per chi cerca uno strumento versatile e performante, ArtPad Pro si presenta con una combinazione di display ottimizzato per la resa cromatica, interfacce intuitive e accessori professionali come la T-Pen a 4096 livelli di pressione, elementi che promettono di ridefinire gli standard nel segmento dei tablet dedicati alla produttività creativa.

Hardware potente e schermo pensato per l’arte

Alla base del Teclast ArtPad Pro troviamo una piattaforma hardware ben bilanciata: il processore MediaTek G99 garantisce buone prestazioni su tutta la linea, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, con spazio sufficiente per gestire documenti, schizzi, app e progetti multimediali anche di grandi dimensioni.

Ma è il display a fare davvero la differenza: una ampia diagonale da 12,7 pollici con rapporto 4:3 ottimizzato per offrire un’area visiva superiore del 20% rispetto ai classici display 16:9. Questa scelta permette non solo una maggiore superficie per il disegno, ma anche una visualizzazione più naturale di pagine, documenti e sketch. Il pannello beneficia inoltre della tecnologia Art Vision Color Optimization, sviluppata da Teclast per garantire una riproduzione fedele dei colori, riducendo affaticamento visivo e aumentando la precisione.

Lo chassis ha uno spessore ridotto a soli 7 mm e cornici uniformi che esaltano il design minimale e professionale del prodotto. A completare l’esperienza visiva troviamo un sistema audio potenziato: il Symphony Hyper-Audio, che combina una camera acustica da 9cc con altoparlanti a 13 magneti, in grado di offrire bassi profondi e una resa sonora chiara e dettagliata, perfetta sia per momenti di intrattenimento che per le videoconferenze creative.

La batteria è un altro punto di forza: 10.000 mAh di capacità con supporto alla ricarica rapida da 30W, per una giornata intera di lavoro o studio, con tempi di ricarica completi inferiori a 2 ore. Presenti anche due fotocamere, da 13 MP sul retro e 8 MP sul fronte, sufficienti per le esigenze di videochiamate e documentazione.

Funzioni intelligenti e strumenti per la creatività digitale

L’ecosistema del Teclast ArtPad Pro non si limita all’hardware, ma punta su funzionalità intelligenti e interfacce personalizzabili. A cominciare dalla nuova T-Pen, una penna digitale con 4096 livelli di pressione e refresh rate a 60Hz, una specifica rara nel settore dei tablet creativi. Il risultato è una scrittura fluida e reattiva, capace di distinguere con precisione tra un tratto leggero e una pressione più intensa, offrendo un’esperienza naturale e simile a quella su carta.

La penna è integrata con l’app Art Note, sviluppata da Teclast per la gestione e creazione di progetti grafici, schizzi, annotazioni e appunti. Un’app pensata per sfruttare al massimo il potenziale del dispositivo in ambito artistico e didattico.

L’interfaccia Art Space, invece, introduce una nuova UI ispirata ai flussi di lavoro dei creativi. Offre modalità dedicate come:

Ink Mode per la lettura e l’annotazione,

Pastel Mode con colori tenui per sessioni rilassate o creative,

Standard Mode per un utilizzo più tradizionale e produttivo.

A queste si aggiungono feature pensate per migliorare l’interazione utente: il Quick Sidebar, attivabile con un semplice swipe dal bordo, consente il passaggio rapido tra app e strumenti, mentre la Smart Button – fisica e personalizzabile – permette di associare comandi rapidi tramite tap singolo, doppio o prolungato. Il Virtual Button, invece, consente il controllo da qualsiasi parte dello schermo, eliminando la necessità di allungarsi per interagire con l’interfaccia.

Tra gli accessori inclusi, spicca il case magnetico rotabile a 360°, che trasforma il tablet in un vero supporto da tavolo o da scrivania, con angolazioni regolabili e protezione per lo schermo. Il display è inoltre ottimizzato per la scrittura “paper-like”, con una texture leggermente ruvida per simulare la sensazione della carta.

Prezzo e disponibilità

Teclast ArtPad Pro si rivolge a un pubblico ampio ma ben definito: artisti, designer, illustratori, studenti, docenti e professionisti del mondo business, alla ricerca di un dispositivo che sappia adattarsi a esigenze ibride tra produttività, creatività e intrattenimento.

Il prezzo di lancio è di 219,99€, in promozione fino a fine agosto, applicando il coupon PFJS435D su Amazon.

In collaborazione con Teclast