Teclast F15 Plus 2: il prezzo crolla al Black Friday

Chi è alla ricerca di un laptop economico, ma dotato di tutto l’occorrente per lavorare, studiare e navigare, può puntare oggi in direzione del modello Teclast F15 Plus 2, in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico grazie alla Settimana del Black Friday. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Black Friday e laptop: l’affare Teclast F15 Plus 2

È basato sul sistema operativo Windows 11, con licenza ufficiale Microsoft. Tra le specifiche tecniche figurano un display Full HD da 15,6 pollici, il processore Intel Gemini Lake N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, WiFi, Bluetooth, una webcam con microfono, altoparlanti, tastiera full size, ampio touchpad e batteria capiente per una grande autonomia. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop Teclast F15 Plus 2 al prezzo finale di soli 260 euro invece di 359 euro come da listino, grazie al forte sconto legato all’offerta Amazon per la Settimana del Black Friday.

Prima di confermare l’acquisto verificare le tempistiche per la spedizione gratuita: la promozione potrebbe mandare l’articolo sold out in breve tempo.

