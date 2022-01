Teclast F15 Plus2: laptop per DaD e lavoro (COUPON)

Bello da vedere, funzionale e versatile: è Teclast F15 Plus2, un laptop che consigliamo a coloro che ne stanno cercando uno da utilizzare nella didattica a distanza. È adatto anche per lo smart working, poiché in grado di gestire le operazioni base della produttività come l'editing dei documenti e la comunicazione. Oggi è acquistabile approfittando di un coupon sconto da ben 70 euro su Amazon.

Il laptop Teclast F15 Plus2 per didattica e smart working

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche del comparto hardware_ display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Gemini Lake N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono per lezioni e riunioni online, altoparlanti, tastiera full size, ampio touchpad e batteria capiente. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Dall'immagine qui sotto è possibile apprezzare il design sottile ed elegante del laptop.

Se sei alla ricerca di un computer portatile adatto a didattica a distanza e smart working, ma non vuoi spendere troppo, oggi Teclast F15 Plus2 può essere tuo al prezzo finale di soli 349,99 euro. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon sconto da 70 euro messo a disposizione da Amazon. Se lo compri ora, lo riceverai a casa domani con spedizione gratuita.