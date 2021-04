TECLAST F15S: portatile per DaD in offerta con questo coupon

Il notebook TECLAST F15S si trova in offerta su Amazon a 324€, per accedere allo sconto completo occorre selezionare la casella relativa al coupon da 20 euro e procedere all’acquisto, al momento del pagamento va inserito il seguente codice promozionale per un ulteriore sconto di 35 euro:

Codice Promozionale: ITORAKRZ

Così facendo il prezzo iniziale di 379€ risulta ridotto di ben 55 euro.

Il modello F15S del brand cinese è caratterizzato da un processore Intel Apollo Lake N3350, 8GB di memoria RAM e 128GB di archiviazione SSD M.2. Lo schermo da 15.6 pollici in risoluzione FullHD 1080p e la scocca in alluminio ben realizzata conferiscono un aspetto premium al PC.

Si tratta di una soluzione ideale per chi cerca un portatile leggero e compatto, la scheda tecnica risulta più che sufficiente per un uso casalingo, smartworking e didattica a distanza sono mansioni alle quali questo TECLAST F15S si adatta alla perfezione.

Oggi il TECLAST F15S è disponibile in offerta su Amazon a 324€, applicando il coupon da 20 euro e il codice promozionale “ITORAKRZ” in fase d’acquisto.