Teclast F16 Plus: il notebook crolla a soli 299€

Ecco una grande occasione per mettere sulla scrivania un notebook completo e versatile, con caratteristiche adatte alla scuola (proprio nei giorni del Back to School) e al lavoro: Amazon propone oggi Teclast F16 Plus al prezzo finale di soli 299 euro, una spesa davvero irrisoria se si tengono in considerazione il suo design e le tante funzionalità integrate. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta e precisiamo che, per approfittarne, non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato che taglia la spesa, riducendola in modo significativo.

Notebook in sconto: l’affare Teclast F16 Plus

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche incluse: schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4100 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphic 600, 12 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per lo storage, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, webcam con microfono, altoparlanti, lettore microSD, porte USB 3.0 e 2.0, USB-C uscita video mini-HDMI e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere immediatamente gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Per saperne di più e vedere altre immagini consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 299 euro, Teclast F16 Plus è un ottimo affare. Come già detto, è ideale per lo studio se si cerca un portatile in occasione del Back to School, ma ha tutto ciò che occorre anche per gestire le operazioni base della produttività. Gli interessati ad approfittare della promozione non devono dar altro che attivare il coupon sconto dedicato.

Infine, segnaliamo la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorno (può variare a seconda delle scorte, verificare prima dell’acquisto). Se si effettua subito l’ordine, il notebook arriverà direttamente a casa senza alcuna spesa aggiuntiva entro questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.