TECLAST F5: PC convertibile in super sconto su Amazon

TECLAST F5 oggi su Amazon costa 339,99€ grazie ad un’offerta lampo destinata a scadere in poche ore. Si tratta di un PC portatile di tipo 2 in 1, è possibile ruotare lo schermo a 360° ed utilizzarlo come se fosse un tablet.

Su questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio, il comparto hardware è caratterizzato da un processore Intel Celeron N4100 con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione su disco SSD. Una dotazione di un certo livello installata in una scocca interamente realizzata in metallo, il peso di solo 1KG e lo spessore di 13mm rendono questo notebook maneggevole e comodo da trasportare.

TECLAST F5 ha un display FullHD da 11.6 pollici con touchscreen integrato, la webcam è posizionata in basso a destra per garantire un bordo superiore sottile, contribuendo all’eleganza del dispositivo.

Il notebook convertibile TECLAST F5 è in offerta lampo su Amazon a 339,99€. Lo sconto sarà attivo ancora per poche ore, la scadenza è prevista per la mezzanotte di oggi 11/01/2021. Consigliamo l’acquisto a chi cerca una macchina leggera e veratile che coniughi la comodità di un laptop e la maneggevolezza di un tablet, ideale per un utilizzo multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.