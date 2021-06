Il laptop Teclast F7 Plus 2 con CPU Intel: GIÙ IL PREZZO

Ottimo per gestire le operazioni base della produttività così come per la navigazione e l'intrattenimento multimediale, Teclast F7 Plus 2 è un laptop con display Full HD da 14,1 pollici. Perché lo stiamo segnalando? In questo momento si trova in offerta lampo su Amazon.

Il laptop Teclast F7 Plus 2 in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle altre specifiche tecniche integrate: processore Intel Gemini Lake N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per lo storage, tastiera full size con ampio touchpad, WiFi dual band, Bluetooth 4.0, uscita video mini-HDMI, due porte USB 3.0 e USB-C, webcam, microfono, altoparlanti, slot per microSD e batteria da 38 Wh. Il sistema operativo è Windows 10 Home con licenza ufficiale. Per tutte le altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

In queste ore è possibile acquistare Teclast F7 Plus 2 al prezzo di soli 322,99 euro con lo sconto del 15% rispetto al listino, grazie all'offerta lampo di Amazon: gli interessati non perdano tempo, l'occasione scadrà a breve o al termine delle unità in promozione.