Cavi e cavetti, prezzi stracciati fino al Prime Day

Se stai cercando un cavetto da usare per il tuo smartphone o il tuo PC, per collegare periferiche o per utilità particolari, allora oggi è il tuo giorno fortunato. La grande famiglia Amazon Basics (dispositivi hardware prodotti e distribuiti direttamente da Amazon con costi bassi e spedizione gratuita) viene infatti inondata da sconti a doppia cifra, dal 15 al 50%, consentendo così di acquistare cavetti di ogni tipo a prezzo ridicolo.

Cavi Amazon Basics, prezzi stracciati

Qualche esempio:

Gli sconti rappresentano una ulteriore anticipazione del Prime Day, come altre se ne sono viste in questi giorni, in virtù del fatto che il prezzo resterà tagliato per 12 giorni, scavallando quindi la scadenza degli sconti del 21 e 22 giugno.

Per cercare un cavetto e verificare se sia disponibile in sconto speciale, la pagina di riferimento è questa.