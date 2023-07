Teclast F7 Plus 2 a questo prezzo è un regalo

Scegliendo di attivare il coupon su Amazon che taglia il prezzo di Teclast F7 Plus 2 è possibile allungare le mani su un notebook che ha tutto l’occorrente per gestire le operazioni base della produttività quotidiana come l’editing dei documenti, la posta elettronica e non solo. Lo sconto di 100 euro disponibile in questo momento lo rende un’occasione da non perdere anche per chi vuol mettere sulla scrivania un computer da destinare allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

-100€ sul notebook Teclast: l’affare del giorno

Diamo uno guardo alle specifiche tecniche integrate dal portatile: display con diagonale da 14,1 pollici, pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel HD Graphic 600, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, porte USB 3.0 e USB-C, slot microSD, webcam con microfono integrato, jack audio, tastiera full-size, ampio trackpad da 125×78 millimetri e batteria da 38 Wh per un’autonomia elevata, fino a un’intera giornata di utilizzo con una sola ricarica. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il design è quello sottile ed elegante, visibile nell’immagine qui sopra, con una scocca color argento. In questo momento, l’offerta permette di mettere sulla propria scrivania Teclast F7 Plus 2 al prezzo finale di soli 229,99 euro, grazie allo sconto di 100 euro sul prezzo di listino di cui approfittare semplicemente attivando il coupon di Amazon.

Chiudiamo sottolineando che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita e domicilio, con la consegna in un solo giorno. In altre parole, gli acquirenti che decidono di effettuare subito l’ordine riceveranno dunque il notebook già domani, direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva.

