Teclast F7 Plus 2: un prezzo così non si era MAI VISTO

Siete alla ricerca di un laptop che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo? Oggi non possiamo che consigliare l’ottimo Teclast F7 Plus 2, proposto in queste ore con un’offerta su Amazon, con lo sconto del 18% sul prezzo listino. È adatto a navigazione, intrattenimento, comunicazione, didattica a distanza e per le operazioni base della produttività. Con questa promozione il prezzo di listino di 309,99 euro scende fino a 254,99 euro.

Il laptop Teclast F7 Plus 2 in grande offerta su Amazon

Tra le specifiche tecniche il display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4120 affiancato dalla GPU Intel HD Graphic 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0 e USB-C, slot microSD, webcam con microfono integrato, jack audio, tastiera con cornice stretta, ampio touchpad e batteria da 38 Wh.

Questo notebook ultrasottile con un peso di 1,5 chilogrammi è spesso appena 7 mm. La tastiera full-size con lato stretto di 6 mm e passo chiave di 21 mm riduce la digitazione errata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale. Tutto questo nel design curato di Teclast F7 Plus 2, acquistabile al prezzo di 254,99 euro invece di 309,99 euro come da listino, grazie all’offerta lampo di Amazon: durerà per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. Inoltre questo si tratta del suo minimo storico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.