Perfetto per il lavoro, ma anche per l'intrattenimento e la didattica, Teclast F7 Plus 3 è protagonista oggi di un'offerta lampo Amazon che alla riduzione di prezzo già applicata in automatico consente di aggiungere un coupon promozionale, ottenendo così uno sconto totale di 80 euro sul listino, ma solo per poche ore.

Teclast F7 Plus 3, l'affare di oggi: sconto + coupon

Senza perdere tempo, diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD, CPU Intel Gemini Lake N4120, GPU ‎Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per lo storage (con slot per espansione), webcam con microfono integrato, altoparlanti stereo, WiFi, Bluetooth, uscita video mini-HDMI, porte USB 2.0 e 3.0, lettore microSD, jack audio e grande autonomia. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale e facoltà di eseguire l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Se desideri maggiori informazioni a proposito di design e caratteristiche, trovi tutto nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop Teclast F7 Plus 3 al prezzo finale di soli 319,99 euro invece di 399,99 euro come da listino. È un'offerta lampo Amazon: rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione, gli interessati non perdano tempo, non c'è bisogno di attendere il Black Friday. La consegna è immediata con spedizione gratuita.