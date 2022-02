Teclast M40 PRO: un tablet che MANGIA la concorrenza

Un tablet come Teclast M40 Pro non può che stupirti e in positivo. Come questo difficilmente ne trovi sul mercato soprattutto perché ha delle caratteristiche che sono veramente strepitose. Non lo dico tanto per e appena te le elenco te ne rendi subito conto. Inizio col farti sapere che

è in promozione su Amazon e te lo porti a casa con soli 195,99€. Un ottimo prezzo visto l’andazzo del mercato.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.

Teclast M40 Pro: un tablet senza mezzi termini

Ti basta guardarlo per capire che questo tablet è di ultima generazione. Infatti anche tutte le sue componenti non ti lasciano indietro e ti permettono di vivere un’esperienza premium senza se e senza ma.

Conta che solo il display è di 10,1 pollici ma ha dei bordi così sottili che scompaiono alla vista e rendono la visione ancora più ampia. La vera chicca, tuttavia, è la risoluzione Full HD che non lascia spazio a difetti se non a dettagli super realistici e di prima definizione.

Il processore Octa Core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria completamente espandibili coronano il tutto. Non è scontato trovare così tanta RAM su un tablet e con questa che hai a disposizione, fai un po’ che vuoi senza limiti.

Ovviamente sono presenti anche:

una doppia fotocamera ;

; una batteria da 7000 mAh che dura tutta la giornata con tanto di ricarica rapida;

che dura tutta la giornata con tanto di ricarica rapida; Possibilità di inserire due SIM in simultanea ;

; supporto sia alla rete WiFi che 4G LTE.

Acquista al volo questo Teclast M40 Pro su Amazon a soli 195,99€ in promozione, non hai un minuto da perdere. Le spedizioni sono rapide e gratuite soprattutto se hai un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.