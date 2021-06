TECLAST M40: un tablet che non ha nulla da invidiare

TECLAST M40 è il tablet oggi in offerta su Amazon a €169,00. Grazie a un esclusivo coupon del valore di €40,00 il prezzo di listino viene reso nettamente più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Un tablet con delle specifiche tecniche WOW: TECLAST M40

TECLAST M40 è un tablet semplice e con un design molto lineare. Disponibile in colorazione nera, lo stesso vanta delle caratteristiche tecniche degne di nota che lo rendono un dispositivo al pari di quelli di marche più note.

Attraverso il suo display da 10,1 pollici, offre una visione di immagini e contenuti di elevata qualità grazie alla risoluzione Full HD 1920 X 1200 pixel. Le cornici che incastonano il pannello non sono estremamente spesse e rendono l'esperienza finale ancora più gradevole.

Il processore montato è un Octa Core 2.0 GHz. Questo viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni veloci e dinamiche. Inoltre è possibile installare una MicroSD per espandere la memoria fino a 256 GB.

Il tablet, dunque, si presenta con un dispositivo completo che vanta tra le sue caratteristiche anche una doppia fotocamera. Quella frontale possiede una risoluzione da 5 megapixel mentre quella posteriore vanta una lente da 8 megapixel dotata di autofocus.

Da non sottovalutare, poi, la batteria che possiede una capacità di 6000mAh sufficienti a passare una giornata fuori casa senza doversi preoccupare di portare con sé il caricatore.

Il dispositivo, infine, possiede 4 sistemi di posizionamento satellitare, il Bluetooth 5.0 e si connette alla rete mediante connessione WiFi o 4G LTE inserendo fino a due SIM al suo interno.

Il tablet TECLAST M40 è disponibile all'acquisto su Amazon a soli €169,00. È un prodotto Prime, se si è abbonati lo si può ricevere in appena 48 ore. In caso alternativo, le consegne sono gratuite ma operate in circa una settimana. Il dispositivo può essere acquistato anche a rate a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.

Attiva il coupon di 40€ per ottenere lo sconto. La promozione è valida fino al 20 giugno 2021.