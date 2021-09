Teclast M40: un tablet perfetto per lo svago e non solo

Il tablet Teclast M40 è in promozione su Amazon e ha un prezzo di soli 178,49 euro. Con uno sconto di oltre 30 euro potrai portarti a casa un dispositivo completamente accessoriato che nulla ha da invidiare ai modelli proposti dai brand più famosi. Inoltre, con la spedizione Prime, puoi riceverlo a casa entro un giorno lavorativo e, se lo desideri, puoi anche pagare a rate a interessi zero per il massimo della comodità.

Teclast M40: cosa devi sapere su questo prodottino

Con un design estetico moderno e ultrasottile, Teclast M40 è un tablet che si adatta alle tue esigenze, ma soprattutto ti consente di vivere un'esperienza ottimizzata a un costo contenuto. Disponibile in nero, può essere utilizzato per il lavoro, il tempo libero e lo studio.

Nello specifico, ti offre un display da 10,1 pollici ad alta risoluzione. Il Full HD è una caratteristica da non sottovalutare visto che ti consente di goderti lo streaming in alta qualità e senza alcun compromesso. Un secondo valore aggiunto sono poi le cornici, le quali abbastanza sottili rendono la visione più ampia.

All'interno puoi fare affidamento su un processore a Octa core che combina 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, la quale puoi espandere fino a 512 GB tramite microSD. Ciò significa che puoi installare tutte le tue app preferite e utilizzare il dispositivo senza subire rallentamenti. Ti informo, inoltre, che è installata la versione 10 di Android, quindi puoi anche trovare il Google Play Store da utilizzare per qualunque tuo bisogno.

Trattandosi di un dispositivo completo, non mancano le fotocamere frontali e posteriori da 5 e 8 megapixel per intrattenere videochiamate o scattare foto in qualità ottima. Il dispositivo supporta anche le reti WiFi e 4G e 5G. Puoi inserirci fino a 2 schede telefoniche alla volta se decide di non espandere la memoria.

Infine, merita una citazione anche la straordinaria batteria da 6000 mAh che puoi utilizzare fuori casa per lunghe ore.

Acquista subito il tuo Teclast M40 su Amazon a soli 178,49€. Le spedizioni sono veloci e gratuite.