Teclast M40: un tablet SENSAZIONALE tra le mani (-19%)

Acquistare un tablet non significa dover spendere una cifra proibitiva, soprattutto se desideri un dispositivo che ti possa affiancare nel quotidiano senza alcuna esigenza elevata. Su Amazon ne trovi parecchi di modelli, ma tra tutto non può che spiccare Teclast M40, un prodottino che è un gioiello. Grazie al ribasso del 19% lo fai diventare tuo ad appena 169.99€, un prezzo veramente concorrenziale.

In più non ti demoralizzare perché sono attivi finanche i pagamenti con finanziamento a Tasso Zero quindi se ne hai bisogno approfittane senza problemi. Le spedizioni avvengono in appena un paio di giorni lavorativi e sono completamente gratuite.

Teclast M40: un tablet eccezionale

Con un design semplicissimo ma del tutto moderno, Teclast M40 è un tablet che ti offre di tutto e di più a un costo minimo. Infatti al suo interno non manca veramente nulla dal momento che supporta persino la rete LTE e può ospitare ben due SIM alla volta. Disponibile in colorazione nera è seriamente tutto da scoprire.

Il display montato ha un'ampiezza da 10,1 pollici e una risoluzione Full HD che ti fa godere di una visione veramente dettagliata e di qualità. Grazie al processore Octa Core puoi navigare tra le tue applicazioni preferite, guardare film e contenuti video o giocare ai tuoi gaming mobile preferiti senza farti problemi. All'occorrenza ci sono anche 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che non sono da sottovalutare.

Per completare l'esperienza non mancano né una portentosa batteria né due fotocamere, una interna ed una esterna.

Grazie al ribasso di 40 euro acquisto questo Teclast M40 su Amazon a soli 169,99€. Lo ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime e se vuoi lo paghi anche a rate mensili senza interessi scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.