Il tablet Teclast M40S a prezzo stracciato

Cerchi un tablet Android votato alla multimedialità, ideale per navigare, per giocare e per la riproduzione dei contenuti in streaming? Oggi puoi acquistare Teclast M40S a un prezzo fortemente scontato su Amazon grazie a un coupon dedicato. Se lo abbini a una tastiera wireless lo puoi anche trasformare in un piccolo laptop adatto alla produttività.

Teclast M40S: il tablet è l’occasione Amazon di oggi

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa core da 1,80 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, WiFi dual band, LTE+5G, Bluetooth 5.0, fotocamere da 5 e 2 megapixel, altoparlanti stereo, slot per schede SIM e microSD (fino a 1 TB), jack audio da 3,5 mm per cuffie o auricolari, porta USB-C e batteria da 6.000 mAh. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet di Teclast (modello M40S) al prezzo finale di soli 129 euro invece di 169 euro come da listino, con uno sconto di 40 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua.

