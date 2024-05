Teclast N10: il Mini PC a 79€ è un REGALO su Amazon

Pochi pezzi rimasti: a soli 79 euro, puoi acquistare il Mini PC giusto da mettere sulla tua scrivania. È il modello Teclast N10, protagonista oggi di un’offerta su Amazon che lo propone a prezzo stracciato. Per approfittarne non devi far altro che attiva il coupon dedicato.

Teclast N10: le caratteristiche del Mini PC

Ha in dotazione il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e specifiche tecniche adatte a gestire la produttività quotidiana, così come le sessioni di studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Ecco quelle più importanti: processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD, 6 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. Per tutti i dettagli visita la pagina dedicata sull’e-commerce.

Ancora, le porte di connessione presenti sul case (molto compatto, 119x119x24 millimetri) sono tre USB 3.2 Type-A, le uscite video HDMI e VGA con possibilità di collegamento simultaneo per due monitor con supporto alla risoluzione 4K, lettore microSD, slot Ethernet e jack audio. Se vuoi conoscere altri dettagli, visita la scheda completa.

Al prezzo finale di soli 79 euro, il Mini PC di Teclast (modello N10) è un affare da cogliere al volo. Devi solo attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 60 euro, poi metterlo nel carrello.

Come scritto in apertura, i pezzi disponibili sono pochi. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito. Amazon offre la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni al massimo, ma solo a chi arriva prima del sold out.