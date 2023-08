Il Mini PC di Teclast a 169€ è già sulla tua scrivania

Lanciato da poco, Teclast N15 è già in forte sconto: il Mini PC, adatto per produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale, è in promozione oggi su Amazon grazie al coupon da attivare in un click. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate, studiato da uno dei brand che, nel corso degli ultimi anni, hanno saputo guadagnare consensi nei segmenti tablet e notebook.

Mini PC in offerta: l’affare Teclast N15

Lato software, è da segnalare la presenza del sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Sotto la scocca, invece, si nascondono le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Abbiamo già accennato al design del Mini PC. Le sue dimensioni sono molto compatte (115x115x40 millimetri), mentre il peso si attesta a circa 400 grammi rendendone semplice il trasporto in caso di necessità. Integrale seguenti porte di connessione: sei USB Type-A (due 3.2 e quattro 2.0), una USB-C con uscita video, due jack audio, lettore microSD, output HDMI, DisplayPort e VGA con supporto al collegamento simultaneo di più monitor a risoluzione 4K, doppio slot Ethernet. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

La promozione in corso su Amazon permette di acquistare Teclast N15 al prezzo finale di soli 169 euro, con un forte sconto rispetto ai 239 euro del listino ufficiale. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato.

La disponibilità del prodotto è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con consegna a domicilio in un paio di giorni al massimo. Effettuando subito l’acquisto in sconto si riceverà il Mini PC direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva. Un ultimo plus: supporta lo standard VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.