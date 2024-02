Teclast N20: il Mini PC con Windows 11 è in DOPPIO SCONTO

Attiva il coupon su Amazon e ottieni il doppio sconto su Teclast N20, un Mini PC appena arrivato sul mercato e già capace di guadagnare parecchi consensi. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a produttività, studio e intrattenimento nel tempo libero: ecco perché conviene metterlo subito nel carrello.

Mini PC con CPU Intel e Windows 11: è Teclast N20

Si può contare sulla licenza ufficiale Microsoft per il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e sempre aggiornato. Sul fronte hardware, invece, queste sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

L’immagine qui sopra che mostra il design conferma quanto siano compatte le sue dimensioni: 11,7×11,7×4,1 centimetri, per un peso di 412 grammi. Di seguito, invece, le porte di connessione presenti sul casequattro USB 3.2 Type-A, una Type-C, slot Erhernet, jack audio e uscite video HDMI per il collegamento di tre monitor con risoluzione fino al 4K. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 160 euro, grazie al doppio sconto proposto oggi su Amazon, l’acquisto di Teclast N20 è un vero affare. Alla riduzione della spesa applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge il coupon da attivare, merito della promozione in corso.

Sono garantite sia la disponibilità immediata che la spedizione gratuita a domicilio con la consegna in un solo giorno. Chi lo mette ora nel carrello lo riceverà a casa già entro domani, senza spese extra per il trasporto. La confezione include un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.