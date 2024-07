Teclast N20 Pro: attiva il coupon sul Mini PC (Intel, 16/512GB)

Teclast N20 Pro è il Mini PC giusto per la produttività quotidiana: oggi lo trovi in sconto su Amazon, grazie al coupon dedicato da attivare. Prodotto dallo stesso marchio già noto anche per laptop e tablet, è pensato per supportare ogni operazione anche per quanto riguarda lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Teclast N20 Pro: le specifiche tecniche del Mini PC

L’intero comparto hardware è racchiuso in un telaio compatto e dal design elegante, ottimizzato per la dissipazione del calore, con dimensioni ridotte a 11,7×11,7×4,1 centimetri e un peso di 410 grammi che, all’occorrenza, permette di trasportarlo comodamente ovunque. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Processore Intel N95 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 512 GB (espandibile);

connettività wireless Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, cablata Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI (4K) e jack audio.

Devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto proposto oggi dall’e-commerce e acquistare Teclast N20 Pro al prezzo finale di soli 219 euro, nella configurazione appena descritta. È spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita prevista già entro domani, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.

Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. Chiudiamo con i pro e contro.

Pro: design compatto ed elegante, potenza di calcolo sufficiente per la produttività quotidiana;

contro: chi cerca un Mini PC più economico può puntare sul modello N10 (oggi a 84 euro).