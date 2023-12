Il Mini PC di Teclast a -100€ è un MUST HAVE

Arrivato da pochi giorni nel catalogo di Amazon e già protagonista di un forte sconto, Teclast N20 Pro è un Mini PC con caratteristiche che lo rendono adatto al lavoro, allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. In questo momento è possibile acquistarlo approfittando di un coupon dal valore di 100 euro che ne taglia il prezzo. Le dimensioni sono pari a soli 11,7×11,7×4,1 centimetri, ma la potenza di calcolo in dotazione è più che sufficiente per gestire tutte le operazioni quotidiane. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Teclast N20 Pro: il Mini PC è in offerta

Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 con architettura Alder Lake, 16 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 512 GB per lo storage (espandibile), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, quattro porte USB 3.2 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Il sistema operativo è Windows 11. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie all’offerta di oggi (non sappiamo fino a quanto sarà accessibile) è possibile acquistare Teclast N20 Pro nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 179 euro invece di 279 euro come da listino. Per ottenere lo sconto di 100 euro è sufficiente attivare il coupon dedicato nella scheda del prodotto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio del Mini PC entro domani per chi effettua subito l’ordine. La confezione include il manuale, un cavo HDMI, il supporto VESA con relative viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor, quattro piedini e l’adattatore per l’alimentazione.

