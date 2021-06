TECLAST P20HD: il tablet in offerta a prezzo WOW

Il tablet P20HD di Teclast è in promozione su Amazon a €119,99. Grazie a un esclusivo coupon di €40, il prezzo di listino viene reso nettamente più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un tablet con delle specifiche tecniche valide: Teclast P20HD

Dalle dimensioni perfette e con un design semplice ma curato in tutti i particolari, il Teclast P20HD è un tablet degno di nota. Grazie al coupon diventa ancora più conveniente rappresentando un'ottima opportunità di acquisto.

Montante un display da 10,1 pollici, il dispositivo vanta una visione complessiva di alta qualità grazie alla risoluzione Full HD 1920 X 1200. Le cornici, poi, sono estremamente sottili conferendo all'esperienza finale una marcia in più.

Il processore montato è un octa core che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per delle prestazioni dinamiche e senza latenza. La memoria può essere espansa mediante l'utilizzo di una MicroSD fino a 128 GB.

Trattandosi di un dispositivo completo, questo vanta un apparato fotografico che comprende sia una fotocamera frontale da 2 megapixel che è una fotocamera posteriore da 5 megapixel.

All'appello non mancano i sistemi di tracciamento della posizione, un sistema per un audio puro e la versione 10 di Android dotata di navigazione gestuale.

La batteria, inoltre, vanta un valore tipico di 6000 mAh per delle prestazioni che assicurano fino a 7 ore di riproduzione video online. Il tablet, inoltre, può navigare online sia mediante una connessione WiFi che sfruttando la rete LTE inserendo una SIM al suo interno.

Puoi acquistare Teclast P20HD a soli €119,99 su Amazon. Acquistandolo oggi potrai riceverlo in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. In conclusione, il prodotto può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Attiva il coupon di €40,00 per ottenere lo sconto in carrello. La promozione è valida fino al 16 giugno 2021 salvo esaurimento scorte.