Teclast P30S: il tablet Android a soli 99 euro

Se stai cercando un tablet Android perfetto per la visione dei contenuti in streaming, ma anche per i giochi, le applicazioni e la navigazione, l’offerta Amazon su Teclast P30S è ciò che fa per te. Oggi, l’e-commerce fa crollare il prezzo del dispositivo a soli 99,99 euro, con uno sconto di cui approfittare finché attivo. A testimonianza delle sua qualità ci sono le migliaia di recensioni positive lasciate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

Tablet Android in offerta: l’occasione Amazon di oggi è Teclast P30S

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche che lo rendono la scelta giusta per l’intrattenimento multimediale: anzitutto il display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, poi processore octa core MediaTek MT81833 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili fino a 1 TB con microSD. A questi si aggiungono i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività, la doppia fotocamera da 5 e 2 megapixel (posteriore e anteriore), la batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata e ricarica tramite porta USB-C. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti raccolti nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Teclast P30S nella colorazione Sea Blue a soli 99,99 euro, in sconto di 30 euro rispetto al listino. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: la riduzione di prezzo è applicata in automatico.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua, pronto per farti compagnia durante il tempo libero, con la riproduzione di video, film e serie TV in streaming da tutte le piattaforme, ma non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.