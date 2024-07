Teclast T40 Air: tablet Android da 10,4 pollici in DOPPIO SCONTO

Segnaliamo su queste pagine l’offerta a tempo su Amazon che mette in vendita Teclast T40 Air con un doppio sconto. Alla prima riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare che rende il tablet un’occasione da cogliere al volo.

Tablet Android: che affare Teclast T40 Air

L’intera esperienza prende vita con il display 2K da 10,4 pollici (risoluzione 2000×1200 pixel), ottimo per lo streaming. Molto potente il comparto hardware, grazie al processore octa core affiancato da 16 GB di RAM e da 25 GB di memoria interna per l’archiviazione (espandibile con microSD fino a 4 TB). Non mancano poi la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e 4G-LTE, la doppia fotocamera posteriore e la batteria da 7.200 mAh per un’autonomia senza compromessi. Il sistema operativo è Android con download delle applicazioni e dei giochi dalla piattaforma Google Play. Per tutte le altre informazioni puoi dare uno sguardo alla descrizione completa.

A tutto questo si aggiunge il design ultrasottile con spessore ridotto a 7,5 millimetri e peso di 460 grammi. La colorazione è Space Grey, quella visibile in queste immagini. Oggi puoi acquistare il tablet Teclast T40 Air al prezzo finale di soli 119 euro, grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva): tutto ciò che devi fare è attivare il coupon dedicato, sbloccando così il doppio sconto.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita affidata ad Amazon e consegna a domicilio prevista già entro domani. Approfittane ed effettua l’ordine adesso per non lasciarti sfuggire l’occasione.