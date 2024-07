Teclast T50: -110€ sul tablet Android da 11 pollici per lo streaming

Ecco l’offerta a tempo perfetta, se stai cercando un tablet adatto allo streaming, ma non solo: è Teclast T50, proposto oggi su Amazon con uno sconto di ben 110 euro rispetto al prezzo di listino. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi.

Teclast T50: le caratteristiche del tablet multimediale

Al centro dell’esperienza c’è il display touch da 11 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel, perfetto per la riproduzione di video e altri contenuti multimediali in streaming. Tra le altre specifiche tecniche in dotazione, citiamo il processore octa core UNISOC Tiger T616 con GPU integrata, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione espandibile con microSD. A questo si aggiungono 4 altoparlanti per un comparto audio di alto livello, 2 microfoni, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, la fotocamera posteriore da 20 megapixel, quella anteriore da 8 megapixel e il supporto Dual SIM per le reti 4G-LTE. Ad alimentare il tutto è una batteria da 7.500 mAh con autonomia elevata e supporto alla ricarica rapida da 18 W. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Teclast T50 al prezzo finale di soli 149 euro è il miglior affare di oggi se cerchi il tablet Android perfetto per lo streaming, ma non vuoi spendere troppo. Le centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già provato, gli assegnando un voto medio molto alto (4,6/5 stelle).

Se lo ordini subito, arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione gratuita presa in carico da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, trattandosi come abbiamo già scritto di un’offerta a tempo.