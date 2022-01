Tecnoware Era Plus Mini: l'UPS grande come un power bank

Blackout e sbalzi di tensione non saranno più un problema per i piccoli dispositivi grazie al Tecnoware Era Plus Mini, un piccolo gruppo di continuità. Si tratta di una soluzione pensata per piccoli dispositivi come modem, telefoni, switch o altri device a basso consumo ideale per la casa o per l’ufficio disponibile a soli 40 euro su Amazon.

UPS Tecnoware Era Plus Mini: caratteristiche tecniche

Il Mini UPS di Tecnoware è un dispositivo estremamente piccolo e compatto, pratico da posizionare praticamente ovunque. Si tratta di un accessorio utile a salvaguardare soprattutto i dispositivi di rete, indispensabili per procedere nella propria attività lavorativa. Nella parte posteriore, infatti, sono presenti due porte LAN POE (Power Over Ethernet) che consentono di fornire alimentazione e rete dati attraverso un unico cavo. Non manca, inoltre, una porta output dedicata alla sola alimentazione. Frontalmente, invece, è presente una porta USB abilitata alla ricarica rapida a 5V. Pratico quindi sia per i dispositivi fissi che quelli mobili.

Nella parte frontale, inoltre, è presente un pannello LED in cui è indicato sia lo stato della batteria integrata da 8.800mAh che l’output selezionato. Naturalmente l’UPS può essere utilizzato anche come un comune power bank per la ricarica di smartphone, tablet e smartwatch. Come premesso, oltre che per fornire energia in caso di blackout, è indispensabile per la protezione dei dispositivi. L’UPS stabilizza la corrente in ingresso e garantisce la sicurezza dei dispositivi collegati da sovracorrenti, sovratensioni e sottotensioni. All’interno della confezione sono forniti ben 10 connettori garantendo la massima compatibilità. L’autonomia raggiunge fino a 240 minuti, perfetto quindi per continuare a lavorare senza alcuna difficoltà. In sostanza un dispositivo semplice sia nell’utilizzo che nell’installazione, ad un prezzo davvero conveniente.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Tecnoware Era Plus Mini è disponibile su Amazon a soli 39,90 euro.