Telecamera 2K esterno WiFi, visione notturna a colori e senza fili: 4in1

Una telecamera 2K da esterno con WiFi e senza fili per tenere tutto sotto controllo. La installi da solo senza tecnico specializzato e con il suo pannello solare è in funzione tutto l’anno senza consumare energia. Dalla sua parte un obiettivo di prima qualità, sistema con rotazione a 360 gradi e 4 funzioni innovative. Approfitta ora dello sconto Amazon con coupon 20€ e acquistala a soli 69,99 euro.

Telecamera 2K da esterno: tutto il necessario per una casa sicura

La sicurezza degli spazi esterni vale molto di più di una spesa di questa portata. Eppure con poco più di 50 euro hai un dispositivo IMOU che non teme rivali e che fa il suo dovere alla grande. Con la telecamera 2K da esterno tieni sotto controllo giardino e terrazzo senza preoccuparti di nient’altro. La connessione WiFi la fa rimanere sempre in linea e gestibile da remoto mentre l’assenza di fili è un toccasana visto che non chiami tecnici specializzati. Scegli una posizione strategica e installa prima lei e poi il pannello solare che l’alimenta.

Con rotazione a 360° hai una visione completa del tuo spazio esterno e una serie di funzioni che elevano la qualità. Per gestirle tutte quante usa l’applicazione sul tuo smartphone e modifica l’angolo di visione in base alle esigenze.

A supportare la tua sicurezza non mancano all’appello:

risoluzione 2K che non ignora alcun dettaglio;

che non ignora alcun dettaglio; visione notturna a colori con cui non temere le ore scure;

con cui non temere le ore scure; rilevazione intelligente del movimento con distinzione tra uomo e animale;

con distinzione tra uomo e animale; audio bidirezionale per comunicazione a distanza.

La promozione di Amazon

Grazie allo sconto di 20€ che ottieni su Amazon, questa telecamera 2K WiFi da esterno diventa economica. Porta a casa il tuo dispositivo IMOU a soli 69,99 euro con un click. Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.