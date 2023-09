Telecamera Arlo Floodlight: MEGA sconto del 27% su Amazon

La sicurezza della tua casa e della tua famiglia è una priorità assoluta, e l’Arlo Floodlight è la soluzione ideale per proteggere la tua proprietà. Con un sorprendente sconto del 27% su Amazon, questa videocamera di sorveglianza esterna offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono un acquisto indispensabile. Approfitta subito di questa occasione e falla tua al prezzo speciale di soli 219,79 euro.

Telecamera Arlo Floodlight: le scorte a disposizione sono limitate

Uno dei punti di forza dell‘Arlo Floodlight è il suo faretto ad elevata luminosità. Con una potenza di 3000 lumen, questo potente LED illumina fino a 8 metri di distanza dalla tua casa, superando la luminosità dei fari di un’auto. Questa caratteristica non solo dissuaderà gli intrusi, ma renderà anche più semplice l’identificazione di persone o oggetti nell’oscurità.

La comunicazione in tempo reale è un altro vantaggio chiave di questa videocamera. Grazie all’altoparlante e al microfono integrati, puoi interagire con i tuoi familiari o i visitatori quando sei lontano da casa, fornendo un senso di presenza anche quando sei fisicamente assente. Inoltre, puoi utilizzare questa funzione per scoraggiare potenziali intrusi, creando un ambiente sicuro per la tua casa.

Un’altra caratteristica innovativa dell’Arlo Floodlight è la possibilità di creare zone di attività personalizzate (richiede un abbonamento Secure). Questo ti consente di concentrarti su specifiche aree o oggetti che desideri monitorare, evitando falsi allarmi causati da movimenti innocenti come i rami mossi dal vento. Questa flessibilità ti offre un controllo senza precedenti sulla tua sicurezza.

La visione notturna a colori è un altro punto forte di questa videocamera. Grazie a questa funzionalità, potrai identificare con chiarezza i dettagli, come volti e vestiti, anche al buio, migliorando ulteriormente la sicurezza della tua casa.

Se desideri un livello di protezione ancora maggiore, puoi optare per l’abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente). Questo abbonamento offre il backup sicuro dei video sul cloud, riconoscimento avanzato di persone, auto, animali domestici e pacchi, oltre a una focalizzazione precisa sulle tue zone di attività. Inoltre, include un’assicurazione contro il furto della fotocamera, offrendoti una tranquillità totale.

Ma anche senza abbonamento, le videocamere Arlo offrono streaming live, avvisi di movimento e comunicazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. E grazie alla possibilità di associarle a una stazione base, hai anche la possibilità di archiviare i video in modo locale.

Con una potente risoluzione 2K, l’Arlo Floodlight offre video nitidi e realistici per garantirti una visione chiara di ciò che accade intorno a casa tua. Non lasciare che la sicurezza della tua casa sia una preoccupazione. Sfrutta subito l’offerta del 27% di sconto su Amazon per acquistarla al prezzo speciale di soli 219,79 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

