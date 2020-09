Telecamera Blink Mini in super offerta su Amazon

In questi giorni più volte vi abbiamo parlato di alcune telecamere, sia interne che esterne, per la videosorveglianza. Oggi tra le offerte di Amazon vi proponiamo uno dei migliori prodotti per la videosorveglianza interna: Blink Mini. Una piccola e discreta videocamera che si adatta ad ogni ambiente della casa, che offre la compatibilità con Amazon Alexa.

Videosorveglianza: Blink Mini per videosorveglianza interna in offerta su Amazon

Quella che vi riportiamo oggi è un’offerta molto interessante su una videocamera di Blink. Per chi non lo sapesse Blink è proprio una società di Amazon, che ha fatto dell’ecosistema del colosso americano il suo punto di forza. La videocamera infatti è ovviamente compatibile con Alexa e con gli altri dispositivi Amazon (come Echo Dot). È estremamente piccola e richiede un unico cavetto per l’alimentazione. Dopo basterà collegarla al Wi-Fi di casa per controllarla, anche solo con la voce, direttamente da remoto.

Non mancano rilevazione del movimento e visione notturna che permettono di controllare l’ambiente dal proprio dispositivo, ovunque ci troviamo, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le registrazioni vengono effettuate con una risoluzione Full HD (1920×1080) e grazie alla funzione Live View e l’audio bidirezionale potremo parlare in qualsiasi momento con bambini ed animali domestici. Sarà inoltre possibile personalizzare le zone di rilevamento per ricevere un avviso quando un movimento viene individuato in una precisa zona dell’ambiente.

Oggi Amazon propone Blink Mini a soli 27,99 euro (o 55,98 euro per l’acquisto di due dispositivi) con uno sconto di 12 euro per ogni dispositivo.