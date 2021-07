Telecamera di sicurezza ECONOMICA, in vacanza vai tranquillo

Se sei in cerca di una buona telecamera di sicurezza devi far affidamento alla Wansview in promozione su Amazon. La puoi acquistare a soli 26,99€ grazie a uno sconto del 25%. Un affare? Ben di più se pensi che puoi avere tutto sempre sott'occhio.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Wansview: la telecamera di sicurezza che stavi cercando

La telecamera di sicurezza è diventato un oggetto di cui nessuno può fare a meno. Per il tuo acquisto migliore, quella di Wansview è un ottimo affare e più di mille recensioni positive lo confermano.

Semplice ma ricca di funzioni, la installi fuori casa con due semplici mosse e la inizi ad utilizzare fin da subito. Ha dimensioni abbastanza ridotte e la colorazione bianca non dà nell'occhio.

Non ti devi preoccupare dell'acqua o della pioggia perché è impermeabile. Per quanto riguarda le registrazioni, invece, registra video in 1080 pixel così da offrirti il massimo della qualità. Al suo interno, se vuoi, puoi inserire una MicroSD così da salvare i filmati per lunghi periodi.

Ovviamente è gestibile da remoto, ti basta lo smartphone per avere tutto sotto portata di mano. Se sei a casa, invece, puoi gestirla con un assistente intelligente come Amazon Alexa.

In conclusione, questa telecamera è dotata di ben 12 LED infrarossi quindi neanche la notte è un problema. La visione notturna raggiunge fino i 25 metri di distanza per garantirti la massima sicurezza.

Puoi acquistare la telecamera di sicurezza su Amazon a soli 26,99€. Acquistala subito e ricevila in appena 48 ore a casa tua se hai un abbonamento Prime attivo. In caso contrario, la spedizione è gratuita se si tratta del tuo primo ordine idoneo (primo ordine su Amazon).