Telecamera di sicurezza Imou a un prezzo mai visto (25€)

Siete alla ricerca di un’interessante telecamera di sorveglianza per la vostra casa? Oggi potreste sfruttare l’interessante offerta di Amazon sulla videocamera della Imou che passa da 39,99 euro a 25,49 euro grazie allo sconto del 36%. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questa tipologia di telecamera molto amata dal pubblico.

Telecamera di sicurezza Imou: caratteristiche tecniche

La telecamera Imou si presenta con un design molto elegante e soprattutto adatto a qualunque tipo di ambiente domestico. Disponibile in colorazione bianca, questo prodotto vanta diverse caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto la struttura è stata studiata per essere installata ovunque si voglia, anche su un soffitto. Il merito va sia alla forma che alla lente in alta risoluzione in 1080p con copertura del campo visivo orizzontale di 355° e rotazione verticale di 85°.

Presente la comoda modalità in visione notturna che si attiva automaticamente al calar del sole o della luce. Grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale, il prodotto rileva automaticamente un movimento umano non identificato attivando una sirena e inviando un messaggio di avviso tempestivo sullo smartphone del proprietario. Sotto questo punto di vista non bisogna preoccuparsi se si hanno in casa eventuali animali domestici, poiché la telecamera non li rileverà come intrusi.

In questa telecamera è presente anche un microfono bidirezionale integrato ed un altoparlante ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro e confortare il vostro bambino o animale domestico, indipendentemente da dove vi trovate. Potete anche nascondere l’obiettivo della videocamera con un clic sull’app se volete la privacy e le immagini e i video registrati dalla telecamera possono anche essere archiviati su Cloud o scheda Micro SD. Tutto questo è acquistabile su Amazon a soli 25,49 euro grazie allo sconto del 36% offerto da Amazon. Non fatevi scappare questa promozione perché sta andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.