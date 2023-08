Telecamera di sicurezza WiFi: attiva il coupon e pagala 35€

Hai bisogno di una telecamera di sicurezza che possa proteggere la tua casa giorno e notte, offrendoti una visione chiara anche al buio? L’opportunità che stavi aspettando è qui su Amazon, dove puoi attivare un coupon esclusivo e portare a casa la telecamera di sicurezza WiFi Xbro a soli 35 euro invece dei consueti 59 euro.

Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, che ti offre la possibilità di migliorare la sicurezza della tua casa a un prezzo incredibilmente conveniente.

Telecamera di sicurezza WiFi in offerta: scopri le potenzialità

La telecamera di sicurezza domestica Xbro è dotata di potenti funzionalità che ti consentono di monitorare efficacemente ogni angolo della tua casa. Con 6 LED IR e una risoluzione Full HD 1080P, questa telecamera ti offre una chiara visione sia all’interno che all’esterno, anche durante le ore notturne. Se stai usando la telecamera per la sicurezza all’aperto, potresti persino sorprenderti a vedere qualche animale curioso o creatura che passa di lì.

Da menzionare la sua compatibilità con Amazon Alexa e Google Home Assistant. Ciò significa che puoi facilmente abbinarla ai tuoi dispositivi abilitati per Alexa o Google Home e controllarla attraverso comandi vocali. Puoi verificare cosa sta accadendo in casa tua mentre sei via, usando semplicemente la tua voce.

La telecamera WiFi Xbro è dotata di rilevamento di movimento e suoni, inviando notifiche direttamente al tuo telefono quando viene rilevato qualsiasi movimento o suono. Che tu voglia monitorare i tuoi bambini, le attività dei tuoi animali domestici o la sicurezza della tua casa, questa telecamera è pronta a tenerti informato attraverso le notifiche dirette.

L’audio a 2 vie ti permette di comunicare con i membri della tua famiglia e persino con gli animali domestici mentre sei lontano da casa. La funzione di visualizzazione live e l’audio bidirezionale ti consentono di ascoltare, parlare e tenere sotto controllo ciò che accade nella tua casa, creando un’esperienza di sorveglianza più completa.

Hai anche l’opzione di utilizzare una scheda MicroSD per registrare i video e conservare le prove in caso di necessità. In alternativa, puoi sottoscrivere un servizio di archiviazione cloud per tenere al sicuro i tuoi registri importanti.

Non lasciarti scappare questa opportunità unica di acquistare la telecamera di sicurezza WiFi Xbro con uno sconto del 42% su Amazon, grazie al coupon attivabile direttamente dalla pagina del prodotto. Investi nella sicurezza della tua casa oggi stesso e goditi la tranquillità di avere una telecamera di alta qualità a un prezzo eccezionale. Non perdere tempo, l’offerta è per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.