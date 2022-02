Telecamera esterni smart e SENZA FILI: prezzo RIDICOLO per quel che fa

Una telecamera da esterni che tiene d’occhio la tua casa come se avessi assunto un’intera agenzia di sicurezza. Ma non solo, facilissima da montare e senza fili, è perfetta per te. Con il 17% di sconto ora su Amazon, portartela a casa non è mai stato così economico visto e considerato che la paghi 49,99€ in una sola mossa.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia per riceverla a casa in uno o due giorni e non avere più pensieri.

Telecamera esterno super intelligente: come lei nessuna mai

La puoi montare in qualsiasi posto ti faccia piacere. Intanto è capace di resistere a qualunque genere di intemperia così non teme niente e nessuno. Ci metti letteralmente qualche secondo a fissarla al muro ed entra subito in funzione grazie alla connessione WiFi.

Cosa devi fare? Scaricare l’applicazione su smartphone per avere sempre tutto a portata di vista. Infatti ti basta aprire quest’ultima per poter sfruttare tutte le funzioni, le quali sono numerose. Prima di dirti nello specifico i dettagli, ti segnalo che la lente che monta è una FULL HD che non ignora neanche un dettaglio.

Per poter avere il meglio del meglio, questo prodottino integra:

la visione notturna indispensabile per le ore più buie;

indispensabile per le ore più buie; l’ audio bidirezionale per sentire e comunicare a distanza;

per sentire e comunicare a distanza; il rilevatore di movimento grazie al quale ogni movimento non calcolato, viene rilevato e ti arriva una notifica istantanea.

Non avendo fili, ha una batteria al suo interno con cui hai circa 6 mesi di autonomia assicurati. Quando si scarica, la metti in carica qualche ora e torna operativa.

Approfitta subito della promozione su Amazon e rendi tua questa telecamera smart e compatta da esterni a soli 49,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

