Telecamera WiFi 2.5K che ruota a 360°: ogni pericolo è ANNIENTATO, 27€

Una telecamera WiFi per dire addio a ogni genere di pericolo. Ansia di lasciare la casa incustodita? Aggiungi un sistema di sicurezza come questo di IMOU e puoi trascorrere ore e giorni lontano senza che possa accadere nulla di brutto. Comoda, pratica e facile da installare per fare tutto in autonomia e senza costi esosi.

Lo sconto è dalla tua parte su Amazon. Con un ribasso eccezionale del 10%, spendi appena 27€ per acquistare questo dispositivo. Se sei interessato non perdere un secondo in più e completa ora l’acquisto con un click.

Le spedizioni, ricorda, sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Telecamera WiFi 2.5k per tenere casa al sicuro

La posizioni in un punto strategico e in men che non si dica, hai un sistema di sicurezza in casa. La potenza della telecamera WiFi di IMOU sta proprio nella sua semplicità, sia in termini di utilizzo che di installazione. Una volta che hai scelto il luogo, non ti occorre far altro che collegarla alla corrente e scaricare l’applicazione sul tuo smartphone.

Sfruttando la connessione WiFi, lei rimane sempre attiva e ti permette di avere un occhio vigile in casa anche a distanza di chilometri. Tutto questo è già eccezionale ma sappi che non è il suo unico punto di forza. Potrei parlarti dell’obiettivo con risoluzione 2.5K che non ti fa perdere un solo dettaglio ma anche in questo modo, la sminuirei.

La telecamera è dotata di tecnologie avanzate come la rotazione a 360° e di funzioni comode per ogni esigenza. Durante le ore buie hai a disposizione la visione notturna, quando esci puoi attivare la rilevazione del movimento e se devi parlare con qualcuno, c’è pur sempre l’audio a 2 vie.

Completano l’esperienza la sirena e le notifiche push per farti sapere se qualcuno si intrufola e per spaventarlo.

Economica ma tutt’altro che un giocattolino. La telecamera WiFi 2.5k di IMOU la trovi direttamente su Amazon a soli 27€ con lo sconto del 10% in corso, aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite.