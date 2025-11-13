 Telecamera WiFi 2K da esterno: sicurezza TOTALE a prezzo regalo
La Telecamera WiFi 2K di Ezviz è un prodotto per l'esterno, rotazione automatica a 360° e funzioni avanzate.
La Telecamera WiFi 2K di Ezviz è un prodotto per l'esterno, rotazione automatica a 360° e funzioni avanzate.

Con l’arrivo del Black Friday pensa anche alla tua casa e soprattutto alla tua sicurezza. Opta per un sistema completo, scegliendo questa telecamera WiFi 2K firmata Ezviz. Facile da installare è completamente motorizzata così da offrire una copertura di 360°. In altre parole bassa soltanto lei per tenere sotto controllo tutto il tuo spazio esterno. Approfitta dello sconto del 33% su Amazon per comprarla subito a 46,99 euro invece che a 69,99 euro.

La Telecamera WiFi 2K di Ezviz è un prodotto di ultima generazione. Facile da installare e soprattutto di qualità per poterci fare affidamento in qualsiasi situazione. Prima di scoprire quali sono le sue caratteristiche principali, sappi che la gestisci direttamente dall’applicazione sul tuo smartphone. Il sistema è compatibile anche con Amazon Alexa e Google assistant nel caso tu abbia un assistente a casa. Essendo realizzato per l’esterno, i materiali impiegati sono impermeabili e resistenti non solo avvento, acqua ma anche al sole per sfruttarla tutto l’anno senza alcun timore.

Scegli una posizione strategica in cui montarla e godi di una visione a 360° dello spazio esterno alla tua casa. Con la sua tecnologia intelligente, la telecamera può sia ruotare sul piano orizzontale che verticale così da non lasciare neanche uno spazio inatteso. La qualità 2K+ ti permette di visionare anche il più piccolo dettaglio e con la visione notturna a colori, neanche le ore più buie sono un problema. I suoi pregi non finiscono qui perché la telecamera è dotata anche di:

  • rilevazione intelligente del movimento con distinzione tra persone e veicoli;
  • Tracciamento automatico con zoom;
  • Audio bidirezionale;
  • allarme integrato, sia con sirena che con luce stroboscopica;
  • Personalizzazione dell’area di rilevazione.

Al suo interno è possibile inserire una scheda micro SD fino a 512 GB per salvare i filmati di averli sempre a disposizione.

Collegati subito su Amazon per mettere la tua casa in sicurezza e acquistare la Telecamera WiFi 2K di Ezviz. Comprala subito a 46,99 euro invece che a 69,99 euro con lo sconto del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Paola Carioti
13 nov 2025
