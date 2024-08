Telecamera WiFi, con 18€ la casa è al SICURO e gestisci tramite app

Perché rischiare di lasciare la tua casa senza una protezione? Non c’è bisogno di spendere una cifra esagerata per poterla dotare di un sistema di sicurezza, non quando hai a disposizione questa straordinaria telecamera WiFi che fa tutto il lavoro alla perfezione.

La metti all’interno del tuo appartamento e la gestisci con applicazione. La trovi disponibile a soli 18,04€ con lo sconto in corso su Amazon. Non la perdere e collegati ora per acquistarla.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi da interno: semplice ma dotata di ogni tecnologia

Non ti preoccupare di andare in vacanza e stare in pensiero per la tua casa. Puoi metterla al sicuro con un acquisto veloce, semplice ma perfetto. Questa telecamera WiFi che ti sto consigliando è economica ma non scende a compromessi, anzi, ha persino lo slot per inserire al suo interno una microSD e registrare i filmati.

Scegli dove posizionarla, collegala alla corrente e scarica l’app sul tuo smartphone per metterla in funzione. Con l’obiettivo 1080p non trascura neanche un dettaglio e ti fa avere una visione pressoché perfetta.

Hai tecnologie avanzate a disposizione come visione notturna, audio bidirezionale e rilevazione del movimento. Con le notifiche in tempo reale sai sempre tutto ciò che accade senza ritardi.

Altro vantaggio? Le dimensioni compatte di questa telecamera WiFi sono così ridotte da passare di soppiatto e non essere per niente visibile se vuoi nasconderla tra diversi oggetti sulle mensole e così via.

Cosa aspetti? È compatibile anche con Amazon Alexa. Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo sistema di sicurezza con soli 18,04€ con lo sconto del 10%.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.