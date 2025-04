Telecamera WiFi da interno? Lei ruota a 360° con visione 2K (soli 24€)

Non una semplice telecamera WiFi ma bensì un prodotto che in casa fa veramente la differenza. Se si parla di sicurezza, con questo prodotto Blurams non corri il rischio di trovare amare sorprese. Economica ma geniale nella sua semplicità con un sistema facile da gestire direttamente dallo smartphone. Mettila un po’ ovunque e fai affidamento su di lei anche quando sei lontano chilometri e chilometri da casa. Visto lo sconto del 20% su Amazon, non hai un minuto da perdere. Collegati e falla tua con soli 23,99€ e un click istantaneo.

Telecamera WiFi da interno: con Blurams il gioco è fatto

Geniale quanto economica. La piccoletta di Blurams è una telecamera WiFi da interno con tutto al posto giusto. Infatti non solo la gestisci con app sullo smartphone ma anche con la voce perché il suo sistema è compatibile con Amazon Alexa così come Google Assistant. Da installare è semplice e puoi farlo da solo nel giro di pochi minuti, scegli dove posizionarla e collegala alla corrente. Ecco che hai completato tutto il necessario e la tua casa è finalmente dotata di un sistema di sicurezza.

Uno dei vantaggi di questo modello è che, se posizionato in modo strategico, può controllare anche più ambienti visto che è dotata di rotazione di 360° del suo obiettivo. Lo stesso non scende a compromessi con la qualità grazie alla risoluzione 2K che riprende ogni dettaglio in tutte le sue minuzie. Se chiudi le tapparelle oppure scende la sera, la visione notturna continua a fare il suo lavoro ed è così che ottieni una sicurezza continua 24 ore su 24. Caratteristiche terminate? No dal momento che devo ancora citarti la rilevazione del movimento e l’audio bidirezionale per non temere nessun danno o pericolo.

Con appena 23,99€ porti a casa un sistema completo per la sicurezza tua e del tuo appartamento. Collegati ora su Amazon dove la telecamera WiFi di Blurams è in promozione con uno sconto del 20% e completa l’acquisto.