Telecamera WiFi da interno: ruota 360° per casa al SICURO (-20%)

Metti casa al sicuro con un solo acquisto rapido, sicuro e soprattutto di qualità. Non hai bisogno di rendere la tua abitazione un possibile set per il Grande Fratello quando sul mercato ci sono dispositivi come questo. La telecamera WiFi che ho scovato è incredibile e al suo interno ha tutte le tecnologie che servono all’occasione.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistare questo gioiellino con il 20% di sconto. Spendi appena 17€

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi da interno: geniale sotto tutti i punti di vista

Una telecamera come questa basta per l’intera casa. Se ti studi un posto strategico in cui metterla, lei tiene sotto controllo tutto l’ambiente con la sua tecnologia avanzata. Non solo è comoda ma è anche WiFi quindi scarichi l’applicazione sullo smartphone ed ecco che anche a chilometri di distanza hai tutto a portata di vista.

Con obiettivo da 720p hai una qualità ottima per scorgere anche il più piccolo dettaglio. Al suo interno sono integrate anche la visione notturna e il rilevatore di movimento per non fartene scappare una. Con la prima non temi le ore buie mentre grazie alla seconda sai se qualcuno entra senza il tuo permesso.

Aspetti visite? Comunica e ascolta a distanza mediante l’audio a 2 vie ultra comodo.

La caratteristica vincente è la rotazione. Questa avviene a 360° in orizzontale oltre che in verticale. In questo modo hai un angolo di visione praticamente infinito.

Concludo col dirti che al suo interno puoi inserire una microSD per salvare i video.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistare la tua telecamera WiFi da interno a soli 17€ grazie allo sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

