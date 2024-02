Telecomando universale Meliconi 2-in-1 in MEGA SCONTO su Amazon

Hai bisogno di un nuovo telecomando, che sia magari in grado di controllare sia il televisore che altri dispositivi come un decoder per il digitale terrestre? Questa soluzione universale 2-in-1 di Meliconi è perfetta e oggi puoi acquistarla su Amazon a soli 11,39 euro, grazie ad uno sconto applicato sul listino.

Telecomando universale Meliconi 2-in-1: le caratteristiche

Il telecomando ha la capacità di sostituire e raggruppare fino a 2 telecomandi per TV e decoder digitali terrestri e satellitari. Dotato di una tastiera completa con 31 tasti e il tasto M, questo telecomando universale offre una gamma completa di funzionalità per soddisfare le tue esigenze di controllo.

La programmazione è estremamente semplice grazie alla guida inclusa: il dispositivo è compatibile con più di 50.000 TV di oltre 1.500 marche diverse. Inoltre, se il tuo televisore è dotato delle funzioni smart TV, potrai accedere direttamente a queste funzionalità essenziali, come la Home e le App, senza dover passare attraverso menu complicati.

La scelta ideale ed economica per sostituire o raggruppare i telecomandi della TV e di altri dispositivi. Oggi Amazon te lo offre in sconto a 11,39 euro: una piccola spesa per la massima resa che è in grado di garantirti.

