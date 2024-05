Telefono cellulare per anziani in DOPPIO SCONTO: risparmia 140€

Blackview N1000 (oggi in doppio sconto su Amazon) è il cellulare per anziani che include tutte le funzionalità essenziali di uno smartphone nelle dimensioni compatte di un dispositivo semplice, alla portata anche di chi ha poca dimestichezza con la tecnologia e resistente alle cadute. Segnaliamo l’offerta che in queste ore permette di acquistarlo approfittando di un forte risparmio. Ci sono applicazioni preinstallate come WhatsApp, Facebook, YouTube e Google (ed è possibile scaricarne altre).

Blackview N1000: le caratteristiche del telefono

Ecco quali sono le sue caratteristiche più importanti: display da 2,4 pollici a colori, processore quad core MediaTek MT6739, 1 GB di RAM, 4 GB di memoria interna per il salvataggio dei file, supporto per l’inserimento di schede microSD con capacità fino a 512 GB, fotocamera posteriore da 2 megapixel per catturare immagini, altoparlante, GPS, Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth e batteria da 3.300 mAh per un’autonomia elevata con base di ricarica. Il sistema operativo KaiOS è stato sviluppato in modo da risultare funzionale e facile da utilizzare. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione del telefono.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il cellulare per anziani Blackview N1000 al prezzo finale di soli 59 euro invece di 199 euro, con un enorme risparmio. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato e applicare il codice QWSXS6F9 che trovi nella scheda del prodotto (basta un click).

Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio garantita già entro domani se effettui l’ordine subito. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai poi 14 giorni dal ricevimento.