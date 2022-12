Telefono rugged: solo 59 euro per questo

Se sei alla ricerca del solito smartphone Android o iOS e sei atterrato su questa pagina, non sei nel posto giusto: qui è dove segnaliamo l’offerta Amazon che consente di acquistare TCL 3189 a prezzo stracciato. Si tratta di un cellulare rugged che non teme alcuna sfida, né cadute accidentali o temperature estreme. Vogliamo poi parlare dell’autonomia? Fino a 17 giorni con una sola ricarica.

TCL 3189: il cellulare rugged in offerta

Dispone della certificazione IP68 che testimonia la resistenza all’acqua, è Dual SIM, integra il pulsante SOS per le emergenza, ha una torcia potente che si attiva alla pressione di un tasto per illuminare gli ambienti e non teme gli urti da due metri di altezza. C’è anche una comoda fibbia rimovibile per agganciarlo allo zaino o ad altro. Per tutti gli altri dettagli su funzionalità e caratteristiche fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Oggi il telefono cellulare rugged TCL 3189 è in vendita su Amazon al prezzo scontato di soli 59 euro, in forte sconto rispetto al listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani l’avrai in tasca.

Hai inoltre la possibilità di scegliere tra le due colorazioni proposte: Himalaya Gray (grigio) oppure Illuminating Yellow (giallo), la spesa non cambia.

